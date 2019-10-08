«Ботокс зассосался»: Эвелина Бледанс превратилась в старушку

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вызывает восхищение у поклонников не только своим творческим талантом, но и оптимизмом, чувством юмора и самоиронией.

На этот раз она показала, вероятно, эпизод со съемочной площадки, где предстала в доселе не свойственном для ее амплуа образе старушки.

Лицо Эвелины практически невозможно узнать — оно сплошь покрыто глубокими старческими морщинами, а на голове - парик.

На кадрах, которые артистка разместила в Instagram, она повторяет текст роли.

« Засыпала Эва дева, а проснулась Баба Эва. Сходила в баню и ботокс зассосался », — иронично подписала она видео.

Instagram @bledans

Помимо восторгов подписчиков, некоторые особо пытливые из них обратили внимание на руки и губы Бледанс, которые не соответствуют возрасту лица, а также на выражение глаз.

«Обожаю за эти мудрые, чудные с хитринкой глаза! Теплая, душевная, и успокоит и развеселит, это женщина на все 100%», — написал преданный поклонник.

«Ирония над собой — это прекрасно», — написал другой.

В целом комментарии сводятся к эпитетам «какая милая и клевая бабулька».

Ранее 50-летняя Эвелина Бледанс уже заявляла, что «хочет быть бабушкой», однако в ином контексте — она попросила своего старшего, 25-летнего сына родить ей внуков.