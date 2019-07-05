«Хочу быть бабушкой!»: Эвелина Бледанс умоляет родить ей внуков

Известная российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала трогательное поздравление с 25-летием для старшего сына — Николая. Артистка показала поклонникам редкие архивные фото наследника, сопроводив их лиричной песней.
Звезда переживает, что время пролетело слишком быстро и ее сын уже совсем взрослый.
Николай рожден во втором браке Эвелины Бледанс с бизнесменом Дмитрием. Семь лет назад он вместе с отцом перебрался в Израиль. Знаменитость отмечает, что сын с трудом идет с ней на контакт и ненавидит публичность. За границей юноша превратился в панка и перекрасил волосы в зеленый цвет. Поклонники Эвелины считают его настоящим фриком.
Кирилл Андреев из «Иванушек» прокомментировал смерть Игоря Сорина
У Эвелины Бледанс есть еще один ребенок — семилетний Семен. У младшего сына артистки особенности развития.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в компании прекрасных незнакомцев.