«Хочу быть бабушкой!»: Эвелина Бледанс умоляет родить ей внуков

, 17:18 Видео 778

Артистка поздравила сына с 25-летием и рассказала, что мечтает о пополнении в семействе.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @bledans

Известная российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала трогательное поздравление с 25-летием для старшего сына — Николая. Артистка показала поклонникам редкие архивные фото наследника, сопроводив их лиричной песней.

Звезда переживает, что время пролетело слишком быстро и ее сын уже совсем взрослый.

«Еще вчера ты сопел маленьким носиком под моей грудью, а сейчас ты самостоятельный парень. Хочу уже внуков! Хочу быть бабушкой! Может в этот наш совместный юбилейный год?!» — просит Эвелина.

Николай рожден во втором браке Эвелины Бледанс с бизнесменом Дмитрием. Семь лет назад он вместе с отцом перебрался в Израиль. Знаменитость отмечает, что сын с трудом идет с ней на контакт и ненавидит публичность. За границей юноша превратился в панка и перекрасил волосы в зеленый цвет. Поклонники Эвелины считают его настоящим фриком.

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«Знаю, ты не любишь светиться на этих страницах, но сегодня не может быть иначе! Сегодня мои подписчики будут поздравлять тебя вместе со мной», — пишет звезда.

Instagram @bledans

У Эвелины Бледанс есть еще один ребенок — семилетний Семен. У младшего сына артистки особенности развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Эвелина Бледанс отдыхает в Ялте в компании прекрасных незнакомцев.

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