Лолита оспаривает авторские права на свои хиты

Певица Лолита Милявская обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь к ответственности компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», которую артистка подозревает в незаконном присвоении авторских прав на некоторые из ее хитов.

Как рассказал 5-tv.ru адвокат певицы Сергей Жорин, в частности, речь идет о песнях «На «Титанике», «Чудо чудное», «Ты мое море».

Юрист отметил, что заявление Лолита подала более года назад.

« Это связано с тем, что в суд, по нашему мнению, были представлены ложные документы в свое время. По данному факту было написано заявление. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что подпись — не Лолиты. Далее они передали этот материал в МВД », — отметил он.

По факту обращения певицы следователи начали проверку.

В июле Лолита Милявская представила новую трогательную песню «Папа».