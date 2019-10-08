Лолита оспаривает авторские права на свои хиты

Певица Лолита Милявская обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь к ответственности компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», которую артистка подозревает в незаконном присвоении авторских прав на некоторые из ее хитов.
Как рассказал 5-tv.ru адвокат певицы Сергей Жорин, в частности, речь идет о песнях «На «Титанике», «Чудо чудное», «Ты мое море».
Юрист отметил, что заявление Лолита подала более года назад.
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По факту обращения певицы следователи начали проверку.
В июле Лолита Милявская представила новую трогательную песню «Папа».