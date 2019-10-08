  1. Пятый канал
  4. Лолита оспаривает авторские права на свои хиты

Лолита оспаривает авторские права на свои хиты

, 22:15 Эксклюзивное интервью 10

По словам адвоката певицы Сергея Жорина, разбирательство длится уже более года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Лолита Милявская обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь к ответственности компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», которую артистка подозревает в незаконном присвоении авторских прав на некоторые из ее хитов.

Как рассказал 5-tv.ru адвокат певицы Сергей Жорин, в частности, речь идет о песнях «На «Титанике», «Чудо чудное», «Ты мое море».

Юрист отметил, что заявление Лолита подала более года назад.

«Это связано с тем, что в суд, по нашему мнению, были представлены ложные документы в свое время. По данному факту было написано заявление. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что подпись — не Лолиты. Далее они передали этот материал в МВД», — отметил он.

По факту обращения певицы следователи начали проверку.

В июле Лолита Милявская представила новую трогательную песню «Папа».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Последние новости

22:21
Рикотта, сабайон, тюрбон: чем кормили гостей своей свадьбы Сергей и Анна Семак
22:15
Лолита оспаривает авторские права на свои хиты
22:03
Угроза дефицита питьевой воды нависла над жителями Нижнего Тагила
21:51
Видео: сборы невесты Сергея Семака попали в социальные сети
21:46
Ученые впервые вырастили мясо на МКС
21:34
Специалисты не нашли радиации в пришедшем поезде из Берлина в Москву

Сейчас читают

Школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от грабителей в Ленинградской области
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев