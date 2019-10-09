61-летняя певица Мадонна отменила концерт в Нью-Йорке из-за травмы колена

Американская поп-исполнительница Мадонна была вынуждена отменить свой концерт Madame X, который должен был состояться во вторник, 8 октября, на площадке BAM Howard Gilman Opera House в Нью-Йорке. Как сообщает NME, причиной отмены выступления стало состояние здоровья певицы. У нее травмировано колено, вследствие чего медики посоветовали 61-летней артистке три дня отдохнуть.

«Мadame X сложно в этом сознаться, но она такой же человек, как и все, и ей нужно отдохнуть три дня, чтобы ее колено полностью пришло в норму. <.> Пора снять каблуки и чулки на несколько дней», — обратилась Мадонна к своим поклонникам в Instagram.

Instagram @madonna

Как пишут РИА Новости, фанатам, которые приобрели билеты на шоу певицы 8 октября, рекомендуется пока их не сдавать. В ближайшее время появится информация о дате переноса.

Также отмечается, что концерты Мадонны 10 и 12 октября пройдут, как было запланировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна чувственно обняла молодого танцора на репетиции.