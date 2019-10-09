  1. Пятый канал
  4. 61-летняя певица Мадонна отменила концерт в Нью-Йорке из-за травмы колена

61-летняя певица Мадонна отменила концерт в Нью-Йорке из-за травмы колена

, 1:27 Фото 242

Выступление должно было состояться во вторник, 8 октября, на площадке BAM Howard Gilman Opera House.

Фото: Zuma\TASS

Американская поп-исполнительница Мадонна была вынуждена отменить свой концерт Madame X, который должен был состояться во вторник, 8 октября, на площадке BAM Howard Gilman Opera House в Нью-Йорке. Как сообщает NME, причиной отмены выступления стало состояние здоровья певицы. У нее травмировано колено, вследствие чего медики посоветовали 61-летней артистке три дня отдохнуть.

«Мadame X сложно в этом сознаться, но она такой же человек, как и все, и ей нужно отдохнуть три дня, чтобы ее колено полностью пришло в норму. <.> Пора снять каблуки и чулки на несколько дней», — обратилась Мадонна к своим поклонникам в Instagram.

Instagram @madonna

Как пишут РИА Новости, фанатам, которые приобрели билеты на шоу певицы 8 октября, рекомендуется пока их не сдавать. В ближайшее время появится информация о дате переноса.

Также отмечается, что концерты Мадонны 10 и 12 октября пройдут, как было запланировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна чувственно обняла молодого танцора на репетиции.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Последние новости

2:46
Сына не пустили попрощаться с умирающей матерью в московской больнице
2:31
5-tv.ru публикует видео с места взрыва газовой трубы в центре Петербурга
2:16
Подпись Лолиты на договоре об авторских правах на песню «На Титанике» подделали
2:09
В центре Петербурга в доме взорвалась газовая труба
2:04
Кириенко рассказал о новых направлениях конкурса «Лидеры России»
1:51
В Сирии начался новый виток геополитической игры

Сейчас читают

Эвелина Бледанс превратилась в старушку
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев