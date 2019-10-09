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  4. Подпись Лолиты на договоре об авторских правах на песню «На Титанике» подделали

Подпись Лолиты на договоре об авторских правах на песню «На Титанике» подделали

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Адвокат певицы Сергей Жорин сообщил, что следствие усмотрело в составлении соглашения все признаки фальсификации.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Адвокат эстрадной певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин сообщил о промежуточных результатах судебного расследования по блокировке незаконно размещенных в сети песен артистки, в частности композиции «На Титанике». По словам юриста, подпись в договоре о присвоении авторских прав на хиты исполнительницы была подделана. Следственный комитет обнаружил в создании документа все признаки мошенничества, вследствие чего сейчас решается вопрос о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

«Но поскольку СК посчитал, что совершенное деяние подпадает под признаки состава преступления (по статье УК РФ — Прим.ред.) „Мошенничество“, а подделка подписи была всего лишь способом совершения преступления, то материал был передан в полицию, поскольку данная статья УК РФ подведомственна МВД», — цитирует Жорина ТАСС.

По словам адвоката Лолиты, правоохранительные органы сейчас проводят дальнейшую проверку по факту инцидента. К ней планируется привлечь выписки по счетам сторон по договору об авторских правах на песни артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита Милявская обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь к ответственности компанию «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», которую подозревает в незаконном присвоении авторских прав на некоторые из ее композиций.

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