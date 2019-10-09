Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Раки, главное правило на сегодня: не поддаваться эмоциям. Два слова: факты и цифры. Не двигайтесь вперед, пока у вас не будет достаточной информации. Забудьте о выражении: «Сердцу не прикажешь». Сегодня полагаться можно только на разум. Прежде, чем принять решение, взвесьте все «за» и «против» и только потом озвучивайте свой выбор. Постарайтесь быть хладнокровными и рассудительными.

Близнецы, у вас когда-нибудь получалось предсказывать будущее? Сегодня у вас откроется невероятный дар — вы сможете просчитать любую ситуацию на несколько шагов вперед и сделать правильный выбор. Используйте эту способность, для того чтобы реализовать мечты и помочь окружающим. Возможно, сегодня к вам кто-то придет за советом — не отказывайте, у вас получится повлиять на будущее своих знакомых.

Пытаетесь успеть сделать десять дел за десять минут? Многозадачность — это не ваш конек, Тельцы, смиритесь. Вместо того, чтобы строить множество грандиозных планов, сосредоточьтесь на двух главных задачах и выполняйте их каждый день. Вот увидите, так вы гораздо быстрее придете к цели, чем если ежедневно будете обещать себе, что свернете горы.

Овны, запомните: случайности не случайны. Если вас судьба то и дело сводит с одним и тем же человеком, стоит к нему присмотреться. Хватит заглядываться по сторонам — лучше обратите внимание на тех, кто с вами всегда был рядом. Кто вам приносил горячий чай с медом, когда вы болели, или утешал, когда казалось, что жизнь катится под откос? Если в вашей жизни есть такие люди, нужно их беречь и ценить. Поверьте: счастье близко.

Девы, ваше будущее в ваших руках! Хватит вешать ярлыки на окружающих, посмотрите на них с другой стороны. Овны, перестаньте заглядываться на сторону. Начните, наконец, ценить тех, кто с вами был всегда рядом. Водолеи, пришло время для медитации. Избавьтесь от ненужных хлопот, постарайтесь сосредоточиться на своем внутреннем мире.

♌ Лев

Львы, кажется, вы перегорели. Вас больше не радуют любимые развлечения, а разговоры с друзьями кажутся безумно скучными. Вас одолела осенняя хандра, однако не стоит этому придавать большое значение. Вместо того, чтобы сидеть сутками дома, отправляетесь на природу, приготовьте шашлыки, прогуляйтесь по лесу. Свежий воздух вам необходим как никогда.

Космический совет: отправляйтесь на прогулку.

♍ Дева

Девы, ваше счастье только в ваших руках. Если вы не умеете учиться на своих ошибках, в этом не стоит винить окружающих. Вы сами — кузнецы своего счастья, и только вы сможете поспорить с судьбой. Подумайте, чего вы хотите больше: бездумно плыть по течению или руководить своей жизнью? Если вы выбрали второй вариант, то перестаньте слушать советы. Лучше сами найдите решение проблем.

Космический совет: превратитесь из «раба» в «царя».

♎ Весы

Весы, опять дилемма? Что на этот раз? За ваше сердце борются два кандидата? На работе сделали несколько выгодных предложений? Или не знаете, куда отправиться отдыхать? Чтобы принять решение, на время абстрагируйтесь от мыслей, связанных с выполнением задачи. Вот увидите, просветление само придет. Возможно, даже во сне.

Космический совет: отдохните от тревожных мыслей.

♏ Скорпион

Скорпионы, вся ваша жизнь состоит из неожиданных взлетов и таких же резких падений. Благодаря своим удивительным талантам, вы можете добиться запредельных высот, однако зачастую отказывайтесь повысить планку из-за лени или неуверенности в себе. Не бойтесь рискнуть. Сегодня Вселенная благоприятствует всем вашим поступкам. Попробуйте направить энергию в нужное русло и совершить то, о чем давно мечтали.

Космический совет: боритесь за свои мечты.

♐ Стрелец

Стрельцы, иногда лучше проявить характер, чем вечно терпеть насмешки окружающих. Не позволяйте собой командовать! Займите позицию лидера и ведите других за собой. Не бойтесь расправить крылья. Вы от рождения орлы — вы хищники, которые во что бы то ни стало хотят отобрать свою добычу. Позвольте вашей внутренней сущности раскрыться. Сбросьте маску, Стрельцы! Космический совет: проявите свое внутренне «я».

♑ Козерог

Неудачи на работе, разлад в отношениях с возлюбленным, ссора с друзьями — этот день принесет массу неприятностей. Однако слезы проблем не решат. Вместо того, чтобы грустить о прошлом, постарайтесь изменить будущее. Сделайте романтический сюрприз второй половинке, порадуйте начальника и позовите друга в кино. Вот увидите, окружающие вам будут благодарны и забудут свои обиды. Космический совет: соберите волю в кулак.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня вас накроет волна мощной энергии, которую лучше всего вложить в семейную жизнь. Забудьте о мимолетных связях, найдите постоянного партнера, с которым каждый новый день будете воспринимать, как праздник. А тем, кто уже нашел свою вторую половинку, звезды рекомендуют узаконить свои отношения и отправиться в медовый месяц.

Космический совет: задумайтесь о серьезных отношениях.

♊ Рыбы

Рыбы, сделайте глубокий вздох и приготовьтесь к безумию. Выбросьте из головы все стереотипы и отправляйтесь на вечеринку в ночной клуб. Танцуйте до упада, общайтесь с новыми людьми и не заводите будильники. Дайте себе расслабиться. Вам нужна перезагрузка. Также следующим утром рекомендуется заняться йогой — она поможет избавиться от ненавистных мыслей.

Космический совет: гуляйте до утра.

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