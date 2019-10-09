Трамп хочет проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Поиск анонимных информаторов в администрации Дональда Трампа превращается в паранойю. Президент США распорядился всех своих подчиненных, без исключения, проверить на детекторе лжи. Об этом сообщили американские СМИ.

Пойти на такие меры Трамп решил в связи с недавним скандалом вокруг переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. И по данным журналистов, некоторые сотрудники Белого дома уже прошли проверку на полиграфе.

О введении такого тестирования Дональд Трамп мечтает уже давно, но раньше этому мешали юридические тонкости. Теперь же он уверен, что никаких препятствий нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сторонники Трампа могли быть причастны к смещению руководства «Нафтогаза».