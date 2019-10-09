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  4. Трамп хочет проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

Трамп хочет проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

, 6:29 Эфирная новость 18

Президент США хочет выяснить, кто из его подчиненных сотрудничает с прессой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Mark Langridge, 5-tv.ru

Поиск анонимных информаторов в администрации Дональда Трампа превращается в паранойю. Президент США распорядился всех своих подчиненных, без исключения, проверить на детекторе лжи. Об этом сообщили американские СМИ.

Пойти на такие меры Трамп решил в связи с недавним скандалом вокруг переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. И по данным журналистов, некоторые сотрудники Белого дома уже прошли проверку на полиграфе.

О введении такого тестирования Дональд Трамп мечтает уже давно, но раньше этому мешали юридические тонкости. Теперь же он уверен, что никаких препятствий нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сторонники Трампа могли быть причастны к смещению руководства «Нафтогаза».

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Трамп хочет проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи

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