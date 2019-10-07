Сторонники Трампа могли быть причастны к смещению руководства «Нафтогаза»

Несколько американских предпринимателей, поддерживающих президента США Дональда Трампа, весной 2019 года пытались сместить руководство украинского «Нафтогаза». Об этом сообщает Associated Press.

Источники утверждают, что в марте Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III пытались осуществить захват власти в главной энергетической компании Украины. Бизнесмены планировали сменить руководство «Нафтогаза»: вместо нынешнего главы Андрея Коболева поставить «своего» человека Андрея Фаворова.

Смена руководства «Нафтогаза» нужна была для получения предпринимателями прибыли от последующего заключения выгодных контрактов американских энергетических компаний с украинской. Позднее, когда об этом узнал министр энергетики США Рик Перри, то посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить американцев в совет «Нафтогаза».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после жалобы некоего разведчика, обвинившего президента США Дональда Трампа в давлении на Зеленского в Америке разразился новый виток политического скандала перед предстоящими выборами главы государства. Воспользовавшись этим заявлением, прямые конкуренты Трампа демократы пошли в атаку на лидера страны, заявив о начале процедуры импичмента президента.