  1. Пятый канал
  4. Британец выиграл в лотерею 190 миллионов евро

Британец выиграл в лотерею 190 миллионов евро

, 7:42 Эфирная новость 24

Этот выигрыш стал рекордным для всей страны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Boris Roessler, 5-tv.ru

Житель Великобритании в одночасье разбогател на 190 миллионов евро (13,5 миллиарда рублей). Эту внушительную сумму он выиграл в лотерее «Евро Миллионс» и, таким образом, стал обладателем крупнейшего джекпота на Туманном Альбионе.

Победитель, его имя пока не называется, смог угадать пять основных номеров и две «счастливых звезды». Всего участников лотереи, которая проводится в странах Евросоюза уже 15 лет, больше 200 миллионов человек. Предыдущий рекорд установила пара из Шотландии. Супругам удалось сорвать куш в 160 миллионов фунтов стерлингов (12,7 миллиарда рублей).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

8:51
Два парня и две девушки разбились в ДТП под Волгоградом
8:40
«Слезы проступили!»: Светлана Сурганова снялась в клипе с 84-летней мамой
8:29
За аварию с БТР жительница Курска отсудила у Минобороны 900 тысяч
8:17
В Брянске находчивые бизнесмены продавали бесплатные места на кладбище
8:08
В сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
8:01
Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее

Сейчас читают

Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев