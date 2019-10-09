Британец выиграл в лотерею 190 миллионов евро

Житель Великобритании в одночасье разбогател на 190 миллионов евро (13,5 миллиарда рублей). Эту внушительную сумму он выиграл в лотерее «Евро Миллионс» и, таким образом, стал обладателем крупнейшего джекпота на Туманном Альбионе.

Победитель, его имя пока не называется, смог угадать пять основных номеров и две «счастливых звезды». Всего участников лотереи, которая проводится в странах Евросоюза уже 15 лет, больше 200 миллионов человек. Предыдущий рекорд установила пара из Шотландии. Супругам удалось сорвать куш в 160 миллионов фунтов стерлингов (12,7 миллиарда рублей).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов.