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Более ста тысяч человек поучаствуют во «Всероссийском экономическом диктанте»

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Акция пройдет в среду, 9 октября, по всей стране.

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Более ста тысяч человек в среду, 9 октября, присоединятся к акции «Всероссийский экономический диктант», которая пройдет в разных уголках страны.

Желающим проверить свой уровень знаний предстоит решить тест на тему «Сильная экономика — процветающая Россия». Причем сделать это можно будет как на площадке отечественных вузов, так и в режиме онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Вольного экономического общества России (ВЭО) Сергея Бодрунова.

Ответив на вопросы, участники мероприятия смогут оценить уровень своих знаний в сфере практических вопросов экономической жизни и экономической истории России. Те, кто справятся с заданиями успешнее всех, то есть наберут более 95 баллов, получат особые подарки от организаторов.

«Всероссийский экономический диктант» организован Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов при участии Финансового университета при правительстве РФ и ведущих вузов, администраций субъектов, институтов РАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых смешных ошибках.

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