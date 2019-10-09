«Нет слов»: Гоар Аветисян показала фото до и после похудения на 43 килограмма

Известный визажист и блогер Гоар Аветисян выложила на своей странице в Instagram коллаж из двух фотографий, на которых видны результаты ее усилий по похудению. За два года знаменитость сбросила 43 килограмма.

«Смотрите, что нашла. Тут видны изменения? Минус 43 килограмма. Поскорее бы еще минус 30», — подписала Аветисян фотографии.

Instagram @goar_avetisyan

Подписчики восхитились результатом усилий визажиста.

«Как сейчас легко стало. И здесь речь даже не о красоте, а о здоровье. Молодец. Так держать»;

«Просто нет слов, ты — умничка»;

«Вы молодец! Как будто на одной фотографии мама очень замученная, а на второй доча очень счастливая», — написали пользователи.

К комментаторам присоединились и другие знаменитости.

«Дальше — больше! Молодец!», — написала бывшая жена рэпера Гуфа и дизайнер Айза Долматова.

«Умничка», — добавила Рита Дакота.

Шоумен Максим Галкин отправил смайлик в виде большого пальца, поднятого вверх.

Желающим похудеть стоит помнить об опасностях экспресс-диет. Как сообщал 5-tv.ru, ранее о возможных негативных последствиях рассказала актриса Настя Уколова.