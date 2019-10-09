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  4. Олень напал на посетителей парка, а потом спокойно ушел восвояси

Олень напал на посетителей парка, а потом спокойно ушел восвояси

, 17:50 Эфирная новость 13

Специалисты национального парка Колорадо в недоумении — что могло вызвать у животного столь неожиданную агрессию.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Не очень дружелюбным оказался олень в национальном парке Колорадо.

Он напал на супружескую пару: женщину сбил с ног рогами, а мужчина в попытке убежать упал и ударился головой о камень.

Что стало причиной такой агрессии — непонятно. Сразу после этого олень совершенно спокойно ушел в лес. А пострадавшим пришлось обратиться за помощью к медикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Забайкалье медведь растерзал насмерть 50-летнюю женщину. Тело погибшей было обнаружено в ста метрах от села Тэрэпхэн Хилокского района Забайкальского края.

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