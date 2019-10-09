Олень напал на посетителей парка, а потом спокойно ушел восвояси

Не очень дружелюбным оказался олень в национальном парке Колорадо.
Он напал на супружескую пару: женщину сбил с ног рогами, а мужчина в попытке убежать упал и ударился головой о камень.
Что стало причиной такой агрессии — непонятно. Сразу после этого олень совершенно спокойно ушел в лес. А пострадавшим пришлось обратиться за помощью к медикам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Забайкалье медведь растерзал насмерть 50-летнюю женщину. Тело погибшей было обнаружено в ста метрах от села Тэрэпхэн Хилокского района Забайкальского края.