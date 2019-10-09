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  4. «Оскара!»: Алена Апина восхитилась танцами не унывающего попугая

«Оскара!»: Алена Апина восхитилась танцами не унывающего попугая

, 13:59 Видео 1 667

Певица предложила дать птице Оскара.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица Алена Апина выложила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором оставшийся без перьев попугай как ни в чем не бывало танцует под музыку и выглядит счастливым.

«Даже если ты голый, с одним пером в заднице, просто наслаждайся жизнью, потому что она проходит слишком быстро», – говорится в описании к видео.

На кадрах видны два попугая: темный и белый. Первый сохранил все перья, а второй остался почти без них. При этом вторая птица полна жизни: активно двигается под музыку и даже «подпевает», пока товарищ молча стоит рядом.

«Не люблю всякий видеомусор! Но этой птичке (нужно дать – Прим. ред) Оскара!», – прокомментировала видео Апина.

 
 
 
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Не люблю всякий видеомусор! Но этой птичке- Оскара! #доброеутро #апина#спасибозавидео

Публикация от Alena Apina (@neapina)

Пользователи одобрили пост певицы. Многие отправили смайлики со смеющимися рожицами и хлопающими ладонями. Другие высказались вербально.

«Юный мачо»;

«Вот нам бы так... Одно перо, а танцует, не унывает»;

«За окном дождь, а тут эта птичка, просто подняла настроение, ну какой тут может быть депресняк? даже печальку не поймать», –написали подписчики Апиной.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Алена Апина подразнила фанатов фотографиями в латексном комбинезоне с сеткой на груди.

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