«Оскара!»: Алена Апина восхитилась танцами не унывающего попугая

Певица Алена Апина выложила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором оставшийся без перьев попугай как ни в чем не бывало танцует под музыку и выглядит счастливым.

«Даже если ты голый, с одним пером в заднице, просто наслаждайся жизнью, потому что она проходит слишком быстро», – говорится в описании к видео.

На кадрах видны два попугая: темный и белый. Первый сохранил все перья, а второй остался почти без них. При этом вторая птица полна жизни: активно двигается под музыку и даже «подпевает», пока товарищ молча стоит рядом.

«Не люблю всякий видеомусор! Но этой птичке (нужно дать – Прим. ред) Оскара!», – прокомментировала видео Апина.

Пользователи одобрили пост певицы. Многие отправили смайлики со смеющимися рожицами и хлопающими ладонями. Другие высказались вербально.

«Юный мачо»;

«Вот нам бы так... Одно перо, а танцует, не унывает»;

«За окном дождь, а тут эта птичка, просто подняла настроение, ну какой тут может быть депресняк? даже печальку не поймать», –написали подписчики Апиной.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Алена Апина подразнила фанатов фотографиями в латексном комбинезоне с сеткой на груди.