«Не уснуть!»: Апина в латексном комбинезоне с сеткой на груди подразнила фанатов

Российская эстрадная певица Алена Апина не спешит прятать фигуру за нарядами свободного кроя. В 55-летнем возрасте она не расстается с мини-юбками и соблазняет поклонников откровенными платьями. Экс-солистка группы «Комбинация» обладает безупречным телом и стремится подчеркнуть его изгибы при помощи облегающих нарядов с глубокими вырезами.

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На этот раз звезда 90-х примерила черный латексный комбинезон, фотографии в котором опубликовала на своей странице в Instagram. Изящный силуэт, обнаженная спина, грудь, едва прикрытая сеткой — все это не могло не раззадорить поклонников и вызвало шквал комплиментов. Женщины не скрывали, что завидуют фигуре исполнительницы, в то время как сведенные с ума мужчины писали ей хвалебные оды.

Instagram @neapina

«Не уснуть просто!»

«Как горячо!»

«Горячая штучка!»

«Подразнила!»

«Шикарно! Какой возраст? Я вас умоляю. Вы еще ого-го!» — восхищались фолловеры.

Некоторые хотели призвать Апину одеваться скромнее, но они тут же ввязывались в спор с поклонниками стиля певицы.

«Не в вашем возрасте такие наряды надевать!» — отметил один из подписчиков.

«Не вам критковать!» — тут же ответил другой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Апина в блестящем платье неожиданно начала биться головой об стену.