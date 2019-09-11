«Не уснуть!»: Апина в латексном комбинезоне с сеткой на груди подразнила фанатов

Российская эстрадная певица Алена Апина не спешит прятать фигуру за нарядами свободного кроя. В 55-летнем возрасте она не расстается с мини-юбками и соблазняет поклонников откровенными платьями. Экс-солистка группы «Комбинация» обладает безупречным телом и стремится подчеркнуть его изгибы при помощи облегающих нарядов с глубокими вырезами.
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На этот раз звезда 90-х примерила черный латексный комбинезон, фотографии в котором опубликовала на своей странице в Instagram. Изящный силуэт, обнаженная спина, грудь, едва прикрытая сеткой — все это не могло не раззадорить поклонников и вызвало шквал комплиментов. Женщины не скрывали, что завидуют фигуре исполнительницы, в то время как сведенные с ума мужчины писали ей хвалебные оды.
«Не уснуть просто!»
«Как горячо!»
«Горячая штучка!»
«Подразнила!»
«Шикарно! Какой возраст? Я вас умоляю. Вы еще ого-го!» — восхищались фолловеры.
Некоторые хотели призвать Апину одеваться скромнее, но они тут же ввязывались в спор с поклонниками стиля певицы.
«Не в вашем возрасте такие наряды надевать!» — отметил один из подписчиков.
«Не вам критковать!» — тут же ответил другой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Апина в блестящем платье неожиданно начала биться головой об стену.