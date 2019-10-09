Видео: «Протон-М» успешно вывел «Бриз-М» на суборбитальную орбиту

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» вывела разгонный блок «Бриз-М» на суборбитальную орбиту. Прямая трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.

Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур 9 октября в 13:17 по московскому времени. Старт прошел успешно: примерно через десять минут после пуска «Бриз-М» оказался на суборбитальной траектории.

На разгонном блоке закреплены европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1.

Задача «Бриз-М» заключается в том, чтобы вывести их на целевые орбиты. Для этого он пять раз запустит свои двигатели. Eutelsat 5 West должен отделиться от блока 10 октября в 4:54 утра, а Mission Extension — через 18 минут после этого.

Всего на выведение американского и европейского аппаратов потребуется 15 часов 54 минуты. Этот запуск должен стать рекордным по длительности выведения на орбиту, пишет РИА Новости.

Eutelsat 5 West весит почти три тонны. Он должен работать в течение 15 лет, предоставляя услуги связи жителям Франции, Италии и Алжира.

Mission Extension Vehicle-1 весит почти две с половиной тонны. Ему предстоит в течение 15 лет продлевать «жизнь» других спутников на геостационарной орбите.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее ученым удалось впервые вырастить мясо на МКС. Кусок говядины напечатали на 3D-принтере из клеток коровы.