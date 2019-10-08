Ученые впервые вырастили мясо на МКС

В рационе космонавтов скоро появится свежее, но не совсем привычное мясо. На Международной космической станции (МКС) удалось вырастить искусственный кусок говядины. Для этого использовали 3D-биопринтер и клетки коровы.

Уникальный опыт провели в российской части МКС, а вот сама технология — израильская. Стейк попробовать не получилось, он был не готов к прожарке да и слишком мал, но эксперимент признали успешным.

Известна и цена одного килограмма такого блюда, она, действительно космическая — десять тысяч долларов. Однако доставка настоящего куска говядины или свинины на орбиту обошлась бы дороже — 40 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане.