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  4. Пелагея заворожила поклонников алым платьем и голыми плечами

Пелагея заворожила поклонников алым платьем и голыми плечами

, 17:10 Фото 1 475

Певица приняла участие в съемках полуфинала КВН.

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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta

Пелагея, известная не только удивительным голосом, но и необычными и невероятно стильными нарядами, на днях буквально заворожила поклонников, появившись на полуфинале КВН в алом платье с голыми плечами. Снимок, сделанный перед съемками, певица выложила на своей странице в Instagram, собрав сотни комплиментов.  

Instagram @pelageya_insta

«Полюшка, какая же вы красивая!» 

«Поля и красный цвет, как отдельный вид искусства»

«Вот она, сибирская красавица, нет равных».

«Просто Богиня!»

«Восхитительный образ»

«Везунчик все же Ваня...» - восхищаются подписчики.

Как отмечает Teleprogramma.pro, артистка раньше и сама в КВН – в команде Новосибирского государственного университета она была самой юной участницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как двухлетняя дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина лихо отплясывала в зрительном зале на мамином концерте в Сочи.

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