Пелагея заворожила поклонников алым платьем и голыми плечами

Пелагея, известная не только удивительным голосом, но и необычными и невероятно стильными нарядами, на днях буквально заворожила поклонников, появившись на полуфинале КВН в алом платье с голыми плечами. Снимок, сделанный перед съемками, певица выложила на своей странице в Instagram, собрав сотни комплиментов.
«Полюшка, какая же вы красивая!»
«Поля и красный цвет, как отдельный вид искусства»
«Вот она, сибирская красавица, нет равных».
«Просто Богиня!»
«Восхитительный образ»
«Везунчик все же Ваня...» - восхищаются подписчики.
Как отмечает Teleprogramma.pro, артистка раньше и сама в КВН – в команде Новосибирского государственного университета она была самой юной участницей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как двухлетняя дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина лихо отплясывала в зрительном зале на мамином концерте в Сочи.