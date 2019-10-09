Алла Пугачева анонсировала показ своего юбилейного концерта в кинотеатрах

Всенародно любимая певица Алла Пугачева 15 апреля отметила свое 70-летие концертом в Государственном кремлевском дворце, на который, естественно, смогла попасть лишь мизерная часть ее поклонников.
Помимо ограниченности зала в шесть тысяч зрительских мест, многие не смогли попасть именно из-за высоких цен на билеты. Перекупщики продавали некоторые из них по цене в четверть миллиона рублей.
Однако Примадонна решила побаловать многочисленную армию фанатов и сообщила радостную новость.
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Первыми на это сообщение откликнулись родные и друзья певицы.
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Также лайки поставили дочь Примадонны Кристина Орбакайте, бывший супруг Филипп Киркоров, певец Сергей Лазарев.
Вместе с тем, директор Пугачевой Елена Чупракова, комментируя KP.RU анонсированные кинопоказы, отметила, что «подробности пока знает только Алла Борисовна».
Сейчас Пугачева готовится к грандиозному концерту в Минске, который состоится 2 ноября. Предстоящее шоу будет таким же, как и юбилейное выступление в Москве.
Ранее Алла Пугачева поделилась с поклонниками трогательным фото со своей большой семьей.