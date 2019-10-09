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Алла Пугачева анонсировала показ своего юбилейного концерта в кинотеатрах

, 23:18 Фото 189

Грандиозное шоу было приурочено к 70-летию Примадонны и состоялось весной 2019 года в Кремлевском дворце.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Серебряков, Instagram @alla_orfey

Всенародно любимая певица Алла Пугачева 15 апреля отметила свое 70-летие концертом в Государственном кремлевском дворце, на который, естественно, смогла попасть лишь мизерная часть ее поклонников.

Помимо ограниченности зала в шесть тысяч зрительских мест, многие не смогли попасть именно из-за высоких цен на билеты. Перекупщики продавали некоторые из них по цене в четверть миллиона рублей.

Однако Примадонна решила побаловать многочисленную армию фанатов и сообщила радостную новость.

«Те, кто не смогли попасть на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатре в конце октября. Следите за рекламой, — написала артистка в Instagram.

Instagram @alla_orfey

Первыми на это сообщение откликнулись родные и друзья певицы.

«На концерт мы попали, но в кинотеатр тоже пойдем обязательно!» — сообщил известный певец Игорь Николаев.

«Счастлив, что был свидетелем этого потрясающего действа!» — прокомментировал историк моды Александр Васильев.

Также лайки поставили дочь Примадонны Кристина Орбакайте, бывший супруг Филипп Киркоров, певец Сергей Лазарев.

Вместе с тем, директор Пугачевой Елена Чупракова, комментируя KP.RU анонсированные кинопоказы, отметила, что «подробности пока знает только Алла Борисовна».

Сейчас Пугачева готовится к грандиозному концерту в Минске, который состоится 2 ноября. Предстоящее шоу будет таким же, как и юбилейное выступление в Москве.

Ранее Алла Пугачева поделилась с поклонниками трогательным фото со своей большой семьей.

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