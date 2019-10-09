Мосгаз: в результате утечки газа после ДТП с автобусом никто не пострадал

Никто не пострадал в результате утечки газа после аварии с автобусом в Москве. Об этом сообщили в Мосгазе. ЧП произошло в среду, 9 октября, около 20 часов на Перовском проезде. К настоящему моменту, утечка газа локализована.

Сообщается, что после того, как автобус въехал в здание и повредил газовую трубу, оперативная бригада экстренно выехала на место происшествия для ликвидации последствий. Ситуацию удалось быстро взять под контроль, запорные устройства были перекрыты, утечка газа локализована. Отмечается также, что угрозы населению нет, москвичи от газоснабжения не отключаются. Эвакуация жильцов не производилась.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места аварии у дома в Москве, где автобус повредил газовую трубу.