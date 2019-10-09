  1. Пятый канал
  4. Мосгаз: в результате утечки газа после ДТП с автобусом никто не пострадал

Мосгаз: в результате утечки газа после ДТП с автобусом никто не пострадал

, 22:19 Видео 36

Автобус столкнулся с расположенным на пересечении Перовского проезда и Душинской улицы в Москве зданием и повредил газопровод.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Никто не пострадал в результате утечки газа после аварии с автобусом в Москве. Об этом сообщили в Мосгазе. ЧП произошло в среду, 9 октября, около 20 часов на Перовском проезде. К настоящему моменту, утечка газа локализована.

Сообщается, что после того, как автобус въехал в здание и повредил газовую трубу, оперативная бригада экстренно выехала на место происшествия для ликвидации последствий. Ситуацию удалось быстро взять под контроль, запорные устройства были перекрыты, утечка газа локализована. Отмечается также, что угрозы населению нет, москвичи от газоснабжения не отключаются. Эвакуация жильцов не производилась.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места аварии у дома в Москве, где автобус повредил газовую трубу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

22:33
Детский омбудсмен в Ингушетии считает, что история с избитой девочкой раздута
22:19
Мосгаз: в результате утечки газа после ДТП с автобусом никто не пострадал
21:55
ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
21:41
Путин заявил о необходимости мотивирующей зарплаты для медиков
21:24
В Ингушетии расследуют избиение еще одной семилетней девочки
21:10
Трехлетний малыш спасен в Волгограде от падения с восьмого этажа

Сейчас читают

Айза Анохина показала фото с «мечом Джедая» во рту
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев