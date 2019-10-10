День святого Каллистрата: Что можно и нельзя делать 10 октября

Христианский мир вспоминает в четверг, 10 октября, святого мученика Каллистрата и его чудесное воскресение.

Его дед во времена прокуратора Иудеи Понтия Пилата стал свидетелем Крестных страданий Иисуса Христа. Каллистрат был из военной династии, и также, как его предки, поступил на службу.

Отец будущего святого был христианином и воспитал сына в вере и благочестии. Однако молодому человеку пришлось скрывать свои религиозные убеждения от сослуживцев — сторонников язычества, и он молился лишь ночами, когда те спали.

Но однажды его застали за обращением к Богу, и доложили начальству. Каллистрата пытались заставить принести жертву идолам, на что тот ответил твердым и решительным отказом.

Тогда его сильно избили, а затем протащили израненное тело по острым камням. После этого Каллистрата погрузили в кожаный мешок и бросили в море. Согласно преданию, он налетел на скалу и мешок порвался, и тогда стая дельфинов вынесла Каллистрата к берегу.

Но каково же было изумление очевидцев — мученик был совершенно невредимым. Увидев такое чудо, 49 воинов уверовали во Христа. Однако все они вновь были заключены в темницу и подвергнуты нечеловеческим пыткам. Каллистрат продолжал проповедовать воинам слово Божие и укреплял их дух.

Тогда непокорным связали руки и ноги, и бросили в пруд, но эти путы вскоре исчезли. Со светлыми лицами стояли святые мученики в воде, радуясь своему Крещению, которому сопутствовал мученический подвиг .

Что нельзя делать в этот день:

Для верующих крайне важно сходить в церковь и помолиться, ведь пример святого Каллистрата демонстрирует истинную веру, которую ничем сломить невозможно.

Что можно делать в этот день:

Сегодня лучше всего пребывать в состоянии уединения с самим собой. Нужно обратить внимание на мелкие детали, возможно они помогут справиться с невзгодами, которые до сих пор беспокоили.

Именины сегодня у людей с именами Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савва, Сергей, Федор и Филимон.

Приметы:

Дождь со снегом сулят в январе сильные оттепели, а также дождливый и холодный июнь.

Если первый снег в этот день выпал, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Сухая погода в этот день указывает на то, что холода наступят не скоро.

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