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Ленин бежал, страна в хаосе: в Эквадоре задержаны сотни участников беспорядков

, 11:59 Эфирная новость 21

Действующие власти заявляют. что в столице обстановка остается мирной.

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Фото, видео: REUTERS/Ivan Alvarado, 5-tv.ru

Число задержанных участников массовых беспорядков в Эквадоре достигло семи сотен человек. Об этом сообщают власти страны.

При этом, подчеркивается, что обстановка в столице стала мирной, а протестные марши согласованы и проходят спокойно. Заявление выглядит, по меньшей мере, странно: судя по этим кадрам царит в Кито — настоящий хаос. И взять ситуацию под контроль полицейским не удается до сих пор.

Похожая картина — во многих провинциях страны. Из-за волнений приостановлена работа крупнейшего нефтепровода Эквадора. Это связано с тем, что сразу несколько месторождений захватили протестующие. И выбить их оттуда не удается уже третьи сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на фоне происходящих событий в стране сбежал ее президент Ленин Морено.

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