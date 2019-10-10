Ленин бежал, страна в хаосе: в Эквадоре задержаны сотни участников беспорядков

Число задержанных участников массовых беспорядков в Эквадоре достигло семи сотен человек. Об этом сообщают власти страны.

При этом, подчеркивается, что обстановка в столице стала мирной, а протестные марши согласованы и проходят спокойно. Заявление выглядит, по меньшей мере, странно: судя по этим кадрам царит в Кито — настоящий хаос. И взять ситуацию под контроль полицейским не удается до сих пор.

Похожая картина — во многих провинциях страны. Из-за волнений приостановлена работа крупнейшего нефтепровода Эквадора. Это связано с тем, что сразу несколько месторождений захватили протестующие. И выбить их оттуда не удается уже третьи сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на фоне происходящих событий в стране сбежал ее президент Ленин Морено.