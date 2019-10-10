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Минздрав: проблему с нехваткой врачей в стране помогут решить мигранты

, 8:32 Эфирная новость 51

По данным ведомства, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин, 5-tv.ru

Неожиданное кадровое решение озвучили в Минздраве. Там собираются привлекать к работе врачей из-за рубежа. Иностранцам предоставят упрощенный порядок получения гражданства и другие льготы.

По словам чиновников, персонала катастрофически не хватает — только в поликлиники требуются как минимум 25 тысяч врачей и 130 тысяч медсестер.

При этом выпускники ВУЗов способны обеспечить лишь 4% пустующих мест. Больше всего не хватает кардиологов и онкологов. По мнению авторов инициативы, мигранты хотя бы на время помогут решить проблему. Главное чтобы приезжие имели соответствующую квалификацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале с детским онкоцентром имени Блохина. Там сразу 26 врачей публично пригрозили уволиться. По словам медиков, из-за нового руководства, которое урезает зарплату, не дает работать и попросту занимается травлей сотрудников.

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