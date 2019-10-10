Число пассажиров такси за десятилетие увеличилось в четыре раза

Количество пассажиров такси в России за десять лет выросло в четыре раза, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. В 2008-м этим видом транспорта в течение года воспользовались 7,3 миллиона человек, тогда как в 2018-м цифра увеличилась до 30,1 миллиона человек.

Кроме того россияне стали чаще использовать самолеты. За минувшее десятилетие количество пассажиров авиатранспорта выросло более чем вдвое. В 2008 году в воздухе побывал 51 миллион человек, в 2018-м — 118 миллионов.

Вместе с тем за тот же срок сократилось число пассажиров поездов — с 1,3 миллиарда человек до 1,1 миллиарда. Также падение показателей наблюдается в городском общественном транспорте. На трамваях в 2018-м году ездили 1,2 миллиарда человек, а десять лет назад 2,5 миллиарда. На автобусах в прошлом году передвигались 10,9 миллиардов человек, в 2008-м — 14,7.

Общее число пассажиров по всем видам транспорта за указанный период снизилось с 25 до 18 миллиардов человек.

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