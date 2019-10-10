Довольных Кару Делевинь и Эшли Бенсон сфотографировали с БДСМ-качелями

Папарацци сфотографировали модель и актрису Кару Делевинь вместе с женой Эшли Бенсон в тот момент, когда они заносили в дом коробку из-под БДСМ-качелей.

На снимках видно, что девушки выглядят очень довольными и смеются, перетаскивая покупку из багажника автомобиля в дом. Можно предположить, что коробка с БДСМ-качелями довольно увесистая: девушки несут ее вдвоем.

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Где именно жены купили приспособление для экстравагантных сексуальных игр, неизвестно. Однако за несколько часов до появления фотографий репортеры видели их рядом с торговым центром Target.

Как сообщал 5-tv.ru, Делевинь и Бенсон узаконили отношения в августе. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе и стоила девушкам около 300 долларов. Среди гостей были замечены актрисы Софи Тернер, Шарлиз Терон и музыканты из рок-группы Jonas Brothers.