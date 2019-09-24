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«Исхудавшие руки»: Анна Хилькевич продолжает троллить пользователей соцсетей

, 18:17 Фото 94

Подписчики переполошились, увидев, что случилось с руками актрисы, прежде чем поняли, что тревога ложная.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Звезда «Универа» Анна Хилькевич, которую соцсети на днях уличили в чрезмерной худобе, продолжает троллить недоброжелателей. Теперь она выложила в Instagram кадры со съемочной площадки, на одном из которых выглядит, как Лара Крофт.

«Постарайтесь не обращать внимания на мои исхудавшие руки️. В образе искательницы приключений в пещере ацтеков я чувствую себя превосходно», — подписала снимок актриса.

Instagram @annakhilkevich

И действительно, рука на фото выглядит несколько странно, что всерьез обеспокоило некоторых подписчиков. Впрочем, скоро они поняли, что это иллюзия. А большинство фанатов поддержали шутку, а заодно припомнили прошлые нелепые замечания критиков.

«А что с венами?»

«Рука-то не твоя!»

«Да что там руки! У вас и глаза проваливаются».

«Губы и зубы не ее».

«Вы потрясающе выглядите и руки тоже! Но что вы делали в пещере?»

«А что за фильм будет?» — пишут комментаторы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на днях одна из подписчиц написала Анне, что ей стоит поправиться, поскольку у нее «глазницы куда-то внутрь головы проваливаются». На следующий день Хилькевич ответила публикацией фото, на котором ест, чтобы удержать глазницы на месте.

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