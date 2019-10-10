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Нападение в Галле признано правоэкстремистских терактом

, 16:18 Эфирная новость 22

Минюст ФРГ заявил о первых выводах следствия по делу о нападении накануне на синагогу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Caroline Seidel, 5-tv.ru

Минюст ФРГ заявил о первых выводах следствия по делу о нападении накануне на синагогу в Галле.

Произошедшая накануне трагедия признана правоэкстремистским терактом. В ведомстве подчеркнули, что нападавший действовал один. Ранее сообщалось, что нападавших могло быть двое.

Стрелок, который напал на синагогу в немецком Галле, вероятно готовился к этому заранее. Это следует из его манифеста, который обнаружила в интернете американская аналитическая фирма по наблюдению за экстремистскими сайтами.

Документ в формате PDF уже изъят из общего доступа и изучается специалистами. Известно, что в нем есть фотографии оружия и боеприпасов, которые были использованы во время атаки. А текст изобилует расистскими высказываниями.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, стрельба возле синагоги города Галле и турецкой закусочной произошла накануне. Погибли два человека.

 

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