Нападение в Галле признано правоэкстремистских терактом

Минюст ФРГ заявил о первых выводах следствия по делу о нападении накануне на синагогу в Галле.

Произошедшая накануне трагедия признана правоэкстремистским терактом. В ведомстве подчеркнули, что нападавший действовал один. Ранее сообщалось, что нападавших могло быть двое.

Стрелок, который напал на синагогу в немецком Галле, вероятно готовился к этому заранее. Это следует из его манифеста, который обнаружила в интернете американская аналитическая фирма по наблюдению за экстремистскими сайтами.

Документ в формате PDF уже изъят из общего доступа и изучается специалистами. Известно, что в нем есть фотографии оружия и боеприпасов, которые были использованы во время атаки. А текст изобилует расистскими высказываниями.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, стрельба возле синагоги города Галле и турецкой закусочной произошла накануне. Погибли два человека.