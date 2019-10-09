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  4. Напавший на людей у синагоги в Галле транслировал все в сеть

Напавший на людей у синагоги в Галле транслировал все в сеть

, 19:35 Внимание: шокирующие кадры! 12

Сначала он обратился к зрителям с антисемитскими высказываниями, а потом приступил к атаке.

Фото: Twitter @DABNOS

Один из нападавших на синагогу и турецкую закусочную транслировал происходящее в сеть.

На опубликованном видео видно, что сначала он обратился к зрителям с антисемитскими высказываниями, а потом приступил к атаке.

Он направился к синагоге и закидал еврейской кладбище гранатами, а также убил одного человека. В этот день в синагоге праздновали Йом-Киппур. После этого нападавший направился к закусочной, где расстрелял несколько человек и вступил в перестрелку с полицией.

Полная запись составляет 35 минут.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал N-tv, нападавший был одет в зеленую верхнюю одежду, а на голове была каска. Он бросил в заведение общепита, что-то похожее на гранату, а потом несколько раз выстрелил.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео атаки, снятое уличной камерой видеонаблюдения.

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