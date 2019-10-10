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Путин поменял знаменитую термокружку на фарфоровую чашку

, 19:44 Видео 24

Президент России прибыл на рабочую встречу в Нижний Новгород без легендарной белой керамической кружки-термоса.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшуюся в рамках форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Нижнем Новгороде. Зрители прямой трансляции совещания заметили — российский лидер прибыл на мероприятие без своей легендарной термокружки.

Во время встречи, на которой обсуждались достижения и задачи страны в области спорта, перед Владимиром Путиным поставили обычную фарфоровую чашечку. Такой незначительный, казалась бы, нюанс немало удивил общественность, ведь все привыкли видеть главу государства с культовой белой термокружкой, украшенной золотым гербом РФ.

Президент России регулярно берет любимую керамическую кружку-термос в дальние поездки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков однажды дал объяснение особой любви Путина к «походному» аксессуару.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — поведал Песков.

Однако ответ на вопрос: почему на совещании по развитию физкультуры и спорта в Нижнем Новгороде Владимир Путин пил из фарфоровой чашки — так и остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что термокружка Владимира Путина стала хитом продаж в Китае.

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