Запущен сайт для получения Fan ID на матчи Евро-2020 в Петербурге

Оргкомитет Евро-2020 в Северной столице объявил о запуске системы Fan ID, которая будет действовать на матчах чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Прием заявок на получение «паспорта болельщика» стартовал, сайт уже работает.

Процедура регистрации проста и удобна, занимает буквально несколько минут. Fan ID позволит всем футбольным фанатам бесплатно пользоваться общественным транспортом, а иностранцам заменит визу.

Впервые эта система идентификации болельщиков была задействована на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем прекрасно себя зарекомендовала и на чемпионате мира по футболу в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сборная России разгромила команду Шотландии. Полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин на 84-й минуте отправил мяч в ворота соперников. Дублем отметился капитан команды Артем Дзюба. Еще один гол забил Магомед Оздоев.