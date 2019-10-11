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Запущен сайт для получения Fan ID на матчи Евро-2020 в Петербурге

, 5:43 Эфирная новость 33

Паспорт болельщика оформляется бесплатно и предоставляет право безвизового пребывания на территории России для иностранных болельщиков.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

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Оргкомитет Евро-2020 в Северной столице объявил о запуске системы Fan ID, которая будет действовать на матчах чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Прием заявок на получение «паспорта болельщика» стартовал, сайт уже работает.

Процедура регистрации проста и удобна, занимает буквально несколько минут. Fan ID позволит всем футбольным фанатам бесплатно пользоваться общественным транспортом, а иностранцам заменит визу.

Впервые эта система идентификации болельщиков была задействована на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем прекрасно себя зарекомендовала и на чемпионате мира по футболу в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сборная России разгромила команду Шотландии. Полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин на 84-й минуте отправил мяч в ворота соперников. Дублем отметился капитан команды Артем Дзюба. Еще один гол забил Магомед Оздоев.

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