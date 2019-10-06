«Должна быть в гареме»: Квитко продемонстрировала свои формы в новом купальнике

Модель и фотоблогер из Калининграда Анастасия Квитко, прозванная за свои необычные формы «русской Кардашьян», порадовала своих поклонников в Instagram очередной порцией фото и видео в новом купальнике. На кадрах девушка в пестром мини-бикини демонстрирует свои соблазнительные прелести на яхте, заодно признаваясь в любви к Майами, куда уехала из Москвы несколько лет назад. Видео снято с разных ракурсов — и снизу вверх и сверху вниз.

«Ты так красива!»

«Удивительное тело!»

«Эстетическое совершенство!»

«Она должна быть в гареме мусульманского мужчины!» — не устают восхищаться Настей фанаты на разных языках мира.

Instagram @anastasiya_kvitko

Как ранее писал 5-tv.ru, на большинстве своих фотографий Квитко позирует в купальниках самых разных фасонов и расцветок, но иногда демонстрирует и более закрытую одежду, которая, впрочем, нисколько не скрывает ее пышную фигуру. Так, на одном из недавних снимков Анастасия позирует перед камерой в белоснежном обтягивающем комбинезоне.