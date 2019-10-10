Трое арестанток-россиянок убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три гражданки России, ожидающие депортации на родину из тюрьмы «Гаддани» в пакистанской провинции Белуджистан, убили местную надзирательницу. Правоохранительные органы исламской республики возбудили уголовное дело о преднамеренном убийстве, передает RT.

Женщины были задержаны пакистанскими спецслужбами год назад в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. С ними были восемь несовершеннолетних детей.

По информации МИД РФ, женщины являются сторонницами организации ИГ*, и пытались проникнуть из Пакистана в Афганистан, чтобы примкнуть к филиалу террористов.

Сообщается, что смерть пакистанской надзирательницы наступила во вторник, 8 октября. Консульство РФ в городе Карачи продолжает следить за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ФСБ пресекла финансирование сирийских террористов из России.

* — запрещена в РФ.