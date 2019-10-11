Сенатор США принял российских пранкеров за главу Минобороны Турции

Сенатор Линдси Грэм от штата Южная Каролина, сторонник Республиканской партии попал впросак, посчитав, что разговаривает с министром обороны Турции Хулуси Акаром. На самом деле на другом конце провода с ним беседовали российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), пишет «Экономика сегодня».
Речь зашла о зенитно-ракетных комплексах C-400, которые, согласно контракту, Москва поставляет Анкаре. Грэм в связи с этим поспешил заверить «турецкого собеседника» в том, что пока ЗРК не развернуты, ограничительные меры против республики вводиться не будут.
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В ответ на это пранкер заявил, что «покупка С-400 — внутреннее дело Турции», отмечает KP.RU.
Кроме того, как стало очевидным из беседы, официальная позиция Грэма по отношению к курдам прямо противоположна той, которую он озвучил «турецкому военачальнику». Как известно, сенатор рьяно выступает за введение санкций против Анкары из-за военной операции на северо-востоке Сирии. Однако пранкерам он сообщил, что курды — «крупная проблема», оставленная в наследие от предыдущего президента США Барака Обамы.
Пранкеры решили продолжить тему Ближнего Востока.
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Несмотря на то, что разговор имел место еще в августе, представитель Грэма Кевин Бишоп подтвердил, что тот действительно стал жертвой розыгрыша.
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«Послужной список» Вована и Лексуса, которые умудряются дозваниваться до высокопоставленных политиков по всему миру и представляться не менее известными персонами, неуклонно пополняется. Так, они поговорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном, венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо и другими.