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Сенатор США принял российских пранкеров за главу Минобороны Турции

, 4:59 10

Линдси Грэм посетовал на закупки Анкарой С-400.

Фото: Zuma\TASS

Сенатор Линдси Грэм от штата Южная Каролина, сторонник Республиканской партии попал впросак, посчитав, что разговаривает с министром обороны Турции Хулуси Акаром. На самом деле на другом конце провода с ним беседовали российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), пишет «Экономика сегодня».

Речь зашла о зенитно-ракетных комплексах C-400, которые, согласно контракту, Москва поставляет Анкаре. Грэм в связи с этим поспешил заверить «турецкого собеседника» в том, что пока ЗРК не развернуты, ограничительные меры против республики вводиться не будут.

«Если система С-400 будет активирована, остановить санкции будет невозможно», — отметил он, и напомнил о предложении Вашингтона поставлять F-35.

В ответ на это пранкер заявил, что «покупка С-400 — внутреннее дело Турции», отмечает KP.RU.

Кроме того, как стало очевидным из беседы, официальная позиция Грэма по отношению к курдам прямо противоположна той, которую он озвучил «турецкому военачальнику». Как известно, сенатор рьяно выступает за введение санкций против Анкары из-за военной операции на северо-востоке Сирии. Однако пранкерам он сообщил, что курды — «крупная проблема», оставленная в наследие от предыдущего президента США Барака Обамы.

Пранкеры решили продолжить тему Ближнего Востока.

«Вы знаете, у нас проблема с новой организацией в Сирии, которая называется «Лимпопо», — сказал «турецкий министр».

«Ок, я не знал об этом», — ответил сенатор, добавив, что должен сейчас бежать на голосование в Конгресс.

Несмотря на то, что разговор имел место еще в августе, представитель Грэма Кевин Бишоп подтвердил, что тот действительно стал жертвой розыгрыша.

«Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они (пранкеры — Прим.ред.) подловили его», — посетовал он.

«Послужной список» Вована и Лексуса, которые умудряются дозваниваться до высокопоставленных политиков по всему миру и представляться не менее известными персонами, неуклонно пополняется. Так, они поговорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном, венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо и другими.

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