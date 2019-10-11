Дима Билан призадумался об участии в «Евровидении» в третий раз

Дима Билан не прочь и в третий раз попытать счастья на Международном песенном конкурсе «Евровидение». Предыдущие два раза для артиста прошли успешно — в 2006 году он занял второе место, а в 2008-м — первое.

« Евровидение» — рулетка, там все должно совпасть! » — приводит его слова KP.RU.

Артист назвал выступление своего коллеги по музыкальному цеху Сергея Лазарева на этом престижном смотре в мае этого года в Тель-Авиве «офигительным». Вместе с тем для своего номера Дима выбрал бы, по его словам, что-нибудь «танцевальное» и даже «трешовое».

В любом случае, певец рассчитывает на поддержку фанатов.

« Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз? » — задумался 37-летний Билан.

«Евровидение-2019» в Тель-Авиве завершилось победой представителя Нидерландов Дункана Лоуренса. В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан перекрасился в блондина.