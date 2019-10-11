Дима Билан призадумался об участии в «Евровидении» в третий раз

Дима Билан не прочь и в третий раз попытать счастья на Международном песенном конкурсе «Евровидение». Предыдущие два раза для артиста прошли успешно — в 2006 году он занял второе место, а в 2008-м — первое.
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Артист назвал выступление своего коллеги по музыкальному цеху Сергея Лазарева на этом престижном смотре в мае этого года в Тель-Авиве «офигительным». Вместе с тем для своего номера Дима выбрал бы, по его словам, что-нибудь «танцевальное» и даже «трешовое».
В любом случае, певец рассчитывает на поддержку фанатов.
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«Евровидение-2019» в Тель-Авиве завершилось победой представителя Нидерландов Дункана Лоуренса. В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан перекрасился в блондина.