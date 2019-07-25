Российский певец Дима Билан удивил поклонников новой прической. Фото артист опубликовал в своем Instagram. Теперь Билан стал блондином. На снимке знаменитость позирует на траве, на нем пиджак на голое тело, а на голове — блондинистый «хохолок».
«В этот раз я на светлой стороне», — подписал фото артист.
Поклонники неоднозначно восприняли смену имиджа Дмитрия, кому-то изменения в певце пришлись по душе, а кто-то стал ностальгировать по Билану-брюнету:
«Прикольно, идет, прям суперски смотрится»;
«Неожиданно!»
«Ну, очень непривычно!»
«Ой, я даже напугалась сначала. Очень непривычно и в то же время интересно»;
«Оу…зачем, милый Дима, ты это сделал? Ты нравился мне до покраски хохолка… а теперь я в смешанном чувстве», — оставили комментарии фолловеры.
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