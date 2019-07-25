Российский певец Дима Билан удивил поклонников новой прической. Фото артист опубликовал в своем Instagram. Теперь Билан стал блондином. На снимке знаменитость позирует на траве, на нем пиджак на голое тело, а на голове — блондинистый «хохолок».

«В этот раз я на светлой стороне», — подписал фото артист.

Instagram @bilanofficial