«Неожиданно!»: Дима Билан перекрасился в блондина — фото

, 23:26 Фото 142

Фотографию с новым цветом волос певец опубликовал в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @bilanofficial

Российский певец Дима Билан удивил поклонников новой прической. Фото артист опубликовал в своем Instagram. Теперь Билан стал блондином. На снимке знаменитость позирует на траве, на нем пиджак на голое тело, а на голове — блондинистый «хохолок».

«В этот раз я на светлой стороне», — подписал фото артист.

Instagram @bilanofficial

Поклонники неоднозначно восприняли смену имиджа Дмитрия, кому-то изменения в певце пришлись по душе, а кто-то стал ностальгировать по Билану-брюнету:

«Прикольно, идет, прям суперски смотрится»;

«Неожиданно!»

«Ну, очень непривычно!»

«Ой, я даже напугалась сначала. Очень непривычно и в то же время интересно»;

«Оу…зачем, милый Дима, ты это сделал? Ты нравился мне до покраски хохолка… а теперь я в смешанном чувстве», — оставили комментарии фолловеры.

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