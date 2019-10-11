Видео: Коммунальная квартира полыхает в центре Петербурга

Жителей многоквартирного дома на Колокольной улице, 12 в центре Петербурга пришлось эвакуировать из-за пожара в коммунальной квартире. По информации представителей экстренных служб, полыхает шестикомнатная квартира на втором этаже.

Сообщается, что прибывшим на место пожара спасателям удалось эвакуировать и жильцов коммуналки, и людей с верхних этажей. Сейчас их осматривают прибывшие медики. Работы по тушению огня продолжаются. Что стало причиной пожара — пока не уточняется. Информация о погибших и пострадавших не поступала.