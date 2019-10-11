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  4. Видео: Коммунальная квартира полыхает в центре Петербурга

Видео: Коммунальная квартира полыхает в центре Петербурга

, 6:09 Видео 26

Пожар произошел в здании на Колокольной улице. Жителей многоквартирного дома эвакуировали.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva, ВКонтакте @Мурад Айдемиров / spb_today

Жителей многоквартирного дома на Колокольной улице, 12 в центре Петербурга пришлось эвакуировать из-за пожара в коммунальной квартире. По информации представителей экстренных служб, полыхает шестикомнатная квартира на втором этаже.

Сообщается, что прибывшим на место пожара спасателям удалось эвакуировать и жильцов коммуналки, и людей с верхних этажей. Сейчас их осматривают прибывшие медики. Работы по тушению огня продолжаются. Что стало причиной пожара — пока не уточняется. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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