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Женщина подозревается в выводе за рубеж более миллиарда рублей

, 7:29 Видео 36

Предполагаемая организатор преступной группы задержана.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович

Столичные полицейские задержали организатора группы по подозрению в незаконном выводе за границу более одного миллиарда рублей. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, 34-летня женщина задержана.

Установлено, что злоумышленники нелегально перечисляли денежные средства в иностранной валюте с помощью подложных документов. Они предоставляли в банки поддельные платежные поручения и использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, после чего осуществляли транзакции на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, в период с 2015 по 2018 годы таким образом было переведено более одного миллиарда рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Задержанной женщине предъявлено обвинение. Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро. Следствие считает, что в 2014 году он незаконно перевел за рубеж четыре миллиарда рублей.

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