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Дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца

, 11:01 Видео 1 431

Телеведущая Елена Николаева очаровала как бывшего супруга балерины, так и его наследницу.

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Фото, видео: Instagram @elenanika, @anya_skibina

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна появилась на публике в компании новой избранницы своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина, передает издание Дни.ру.

Как писал 5-tv.ru, бывший возлюбленный балерины ныне встречается с 33-летней телеведущей Еленой Николаевой. По словам журналистки, она наладила отношения с Волочковой и ее 14-летней дочерью. Они часто все вместе ходят в кино и устраивают поздние завтраки по выходным.

В последний раз теледива вышла в свет с наследницей Вдовина без ее мамы. Вдвоем они посетили премьеру комедии «Девушки бывают разные». Ариадна не стеснялась подруги отца и с удовольствием позировала с ней на красной дорожке. Видео этого выхода Николаева выложила в Instagram.

Instagram @anya_skibina

Единственный, кого пользователи соцсети не видели в публичных местах с девушкой, оказался ее отец. Как признавалась Анастасия Волочкова, она воспитывает дочь одна. Вдовин же, по словам балерины, видится с Ариадной редко. На протяжении последних шести-семи лет это случалось раз в полгода.

С бизнесменом танцовщица состоит в давнем конфликте из-за денег. Светская львица уверяет, что бывший возлюбленный взял у нее в долг много лет назад, но до сих пор не вернул. Не так давно Волочкова заявляла, что Вдовин якобы купил квартиру своей новой избраннице за 50 миллионов рублей, чем крайне возмутил балерину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова рассказала о конфликте с Волочковой.

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