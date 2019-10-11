Минтруд может усложнить получение пособия по уходу за ребенком

Минтруд предложил выдавать пособие по уходу за ребенком до полутора лет тому, кто фактически ухаживает за ним, передает РБК. Сегодня выплата пособия не прекращается, когда родитель малыша, опекун или другой родственник во время отпуска по уходу за ребенком работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за младенцем.

Министерство планирует дополнить условия выплаты новым пунктом: мать или другой человек, на которого оформлено пособие, утратит право на его получение, если во время отпуска по уходу за ребенком возьмется работать. Даже если речь идет о неполном рабочем дне. В этом случае на выплату будет претендовать тот, кто уделяет уходу за малышом больше времени.

Как уверяют чиновники, эта инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие. Максимальная продолжительность неполного рабочего времени законом не определена. Если родитель формально работает неполный рабочий день, но проводит на работе больше времени, чем с ребенком, пособие получать он не должен, считают в Минтруде. Иначе у лица остается право как на получение зарплаты почти в полном объеме, так и на получение пособия. В этом случае по мнению министерства, пособие из компенсации превращается в дополнительное материальное стимулирование работника.

Собеседники РБК полагают, что эта мера призвана усложнить пути получения пособия и связана с экономией бюджетных средств. На практике доказать факт злоупотребления правом невозможно. Отсюда родитель, подрабатывающий даже минимальное количество часов в день, оказывается под угрозой лишиться пособия.

«Если бы власти хотели добиться того, чтобы женщины полноценно воспитывали детей, нужно было бы повышать пособие», — говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Сегодня размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка застрахованного лица, но не может превышать 26,2 тысячи рублей. Отсюда подработка во время отпуска по уходу за ребенком для многих родителей является вынужденной мерой.

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