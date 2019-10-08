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  4. Число «официальных» безработных за три года может удвоиться

Число «официальных» безработных за три года может удвоиться

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Чиновники надеются привлечь на биржу труда россиян без занятости за счет современных технологий.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, может удвоиться, пишут «Известия». Такие прогнозы дают чиновники в пояснительных записках к проекту бюджета на ближайшие три года. Речь идет не о реальном росте безработицы, а об увеличении числа россиян на бирже труда. Сегодня ее услугами пользуется меньше пятой доли людей без занятости. К 2022 году этот показатель возрастет примерно до 41%, рассчитывают в правительстве.

По состоянию на 24 сентября уровень регистрируемой безработицы составлял 0,89% от общей численности населения. Спустя три года этот показатель должен достичь 1,9%. В то время как уровень безработицы в целом должен упасть с 4,8% до 4,6%.

Привлечь больше безработных к обращению в службу занятости чиновники намерены за счет современных технологий. В 16 субъектах РФ структуры уже перестраивают работу в пользу отказа от оформления ненужных бумаг и более внимательного отношения к соискателям. Как указывают в Минтруде, поэтапно прорабатывается кейс различных жизненных ситуаций клиента, и определяются действия работника центра занятости с учетом каждой из них.

Пока россияне находят работу с помощью биржи труда в среднем за полгода. Адекватным сроком подбора нового места можно считать не больше двух месяцев, считают специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что самозанятые граждане по всей России смогут вести бизнес по льготной налоговой ставке.

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