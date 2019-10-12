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У самолетов Boeing нашли опасные трещины

, 0:58 Эфирная новость 36

В самолетах Boeing 737 NG нашли серьезный дефект — каждый двадцатый лайнер имеет проблемы с вилкообразной деталью, отвечающей за надежность крепления крыла к фюзеляжу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt, 5-tv.ru

В США срочно отзывают сотни Boeing 737 NG. После проверки 700 авиалайнеров у 36 нашли заводской брак — трещины в креплениях крыльев к фюзеляжу. А значит при нагрузках, например при взлете или посадке, эти соединения могут надломиться. В этом случае катастрофы — не избежать.

Причем бракованные детали рассчитаны на весь срок службы самолета. Их замена — трудоемкий и дорогостоящий процесс. Многие авиакомпании по всему уже начали проверять свои авиалайнеры. В том числе и российские. В нашей стране эксплуатируется больше сотни самолетов такой модели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что испытания новейшего самолета Boeing 777X закончились неудачей.

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