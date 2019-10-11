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  4. «Вы купались голыми в море?» Воробьев смутил поклонниц вопросом и сексуальным фото

«Вы купались голыми в море?» Воробьев смутил поклонниц вопросом и сексуальным фото

, 20:48 Фото 577

На интригующем снимке певец позирует обнаженным, стоя по пояс в воде.

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Фото, видео: Instagram @mr.alexsparrow

Актер и певец Алексей Воробьев вызвал смятение среди подписчиц всех возрастов, опубликовав в своем Instagram пару снимков, на которых позирует в море мокрым и обнаженным, стоя по пояс в воде.

«Вы купались голыми в море? Я — да. Но на этом фото я в джинсах», — подписал снимки артист.

Instagram @mr.alexsparrow

Большинство поклонниц ответили, что никогда голыми не купались, зато многим случалось оказаться в воде в джинсах. Ну и конечно, снимки вызвали шквал восторженных откликов. ⠀

«Уфффф! Зачем ты сказал про джинсы?»

«Шикарное фото».

«Какой сексуальный!»

«Ох, ну хорошенький же какой мужчина!»

«Ну просто самый красивый на свете».

«Аполлон морской!»

«Вызывайте пожарных…», — пишут фанатки Воробьева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что начавшийся восемь лет назад роман Алексей Воробьева с Викторией Дайнеко, похоже, возобновился.

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