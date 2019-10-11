«Вы купались голыми в море?» Воробьев смутил поклонниц вопросом и сексуальным фото

Актер и певец Алексей Воробьев вызвал смятение среди подписчиц всех возрастов, опубликовав в своем Instagram пару снимков, на которых позирует в море мокрым и обнаженным, стоя по пояс в воде.
«Вы купались голыми в море? Я — да. Но на этом фото я в джинсах», — подписал снимки артист.
Большинство поклонниц ответили, что никогда голыми не купались, зато многим случалось оказаться в воде в джинсах. Ну и конечно, снимки вызвали шквал восторженных откликов. ⠀
«Уфффф! Зачем ты сказал про джинсы?»
«Шикарное фото».
«Какой сексуальный!»
«Ох, ну хорошенький же какой мужчина!»
«Ну просто самый красивый на свете».
«Аполлон морской!»
«Вызывайте пожарных…», — пишут фанатки Воробьева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что начавшийся восемь лет назад роман Алексей Воробьева с Викторией Дайнеко, похоже, возобновился.