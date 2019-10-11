Хирург из Петербурга провел первую операцию в новом сосудистом центре под Калининградом

Первую плановую диагностическую процедуру на новом оборудовании провел в пятницу, 11 октября, в городе Гусев в Калининградской области врач из Санкт-Петербурга Максим Агарков. В новом сосудистом центре на базе Гусевской центральной районной больницы он возглавил отделение рентген-хирургии.
Ранее пациенты, которым требовалась диагностическая коронарография, направлялись в Калининград, и на ожидание своей очереди уходило долгое время. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» сосудистый центр в местной больнице был реконструирован и оснащен новейшим оборудованием.
Первым плановым пациентом стал 55-летний житель Гусева Александр. Как рассказал по окончании процедуры Максим Агарков, диагностика показала, что атеросклеротического поражения коронарных сосудов у пациента нет, а, следовательно, нет необходимости в операции.
Новый сосудистый центр рассчитан на более чем 700 хирургических вмешательств в год. На его создание в 2018 году из регионального бюджета было направлено 72 миллиона рублей. Еще четыре миллиона добавлено из собственных средств больницы.
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