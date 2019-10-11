Хирург из Петербурга провел первую операцию в новом сосудистом центре под Калининградом

Первую плановую диагностическую процедуру на новом оборудовании провел в пятницу, 11 октября, в городе Гусев в Калининградской области врач из Санкт-Петербурга Максим Агарков. В новом сосудистом центре на базе Гусевской центральной районной больницы он возглавил отделение рентген-хирургии.

Ранее пациенты, которым требовалась диагностическая коронарография, направлялись в Калининград, и на ожидание своей очереди уходило долгое время. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» сосудистый центр в местной больнице был реконструирован и оснащен новейшим оборудованием.

«Здесь очень хорошее оснащение, по сравнению с Петербургом здесь стоят даже более серьезные программные пакеты для выполнения рентгенохирургических вмешательств не только на коронарных артериях, здесь стоит программное обеспечение для лечения острого инсульта, для лечения аневризм сосудов головного мозга, здесь стоит программное обеспечение для лечения острого разрыва аорты. Соответственно, в будущем планируем весь этот спектр пациентов обслуживать» , — рассказал в интервью 5-tv.ru доктор Агарков.

Первым плановым пациентом стал 55-летний житель Гусева Александр. Как рассказал по окончании процедуры Максим Агарков, диагностика показала, что атеросклеротического поражения коронарных сосудов у пациента нет, а, следовательно, нет необходимости в операции.

«Сама процедура заняла около пяти минут, но абсолютно изменила дальнейшую тактику лечения пациента, оно будет консервативным», — отметил хирург.

Новый сосудистый центр рассчитан на более чем 700 хирургических вмешательств в год. На его создание в 2018 году из регионального бюджета было направлено 72 миллиона рублей. Еще четыре миллиона добавлено из собственных средств больницы.

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