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  4. Суд продлил арест бывшего главы управления СК по Москве до апреля

Суд продлил арест бывшего главы управления СК по Москве до апреля

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Экс-руководителю главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову на полгода продлили содержание под стражей.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Суд продлил арест экс-главы управления СК по Москве Александра Дрыманова до апреля 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление его адвоката.

«Моего подзащитного оставили под арестом до 1 апреля следующего года», — сказал адвокат, отметив, что судья отказался возвращать дело на дополнительное расследование.

Судебное заседание по делу Дрыманова будет проходить в общем порядке, процесс будет открытым. Адвокат также сообщил, что подсудимый ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении него.

Дрыманов является одним из фигурантов дела Шакро Молодого. Как считают следователи, генерал-майор юстиции в отставке получил взятку за освобождение подручного криминального авторитета Андрея Кочуйкова, который был осужден за перестрелку на Рочдельской улице в столице в декабре 2015-го. Всего высокопоставленные сотрудники Следственного комитета по Москве получили порядка 800 тыссяч долларов.

Бывший подчиненный Дрыманова — Денис Никандров, получил взятку в 200 тысяч долларов и был осужден на 5,5 лет колонии. В июне 2019 года он был досрочно освобожден.

Кресло руководителя управления СК по Москве Александр Дрыманов занял в декабре 2015 года. До этого он возглавлял подразделение по расследованию военных преступлений. Интересная деталь — за полтора месяца до задержания Дрыманов подал рапорт о выходе на пенсию.

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