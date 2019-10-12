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Видео: Дочь Виктории Бони расплакалась из-за разлуки с папой

, 8:53 Видео 310

Семилетняя Анджелина может общаться с отцом только по телефону.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Виктория Боня вместе с семилетней дочкой Анджелиной совсем недавно перебралась на постоянное место жительства в Лондон. До этого мини-семья жила в Монако. Российская модель рассталась с отцом ребенка — миллиардером ирландского происхождения Алексом Смерфитом два года назад.

На днях телеведущая опубликовала в Instagram короткий ролик, на котором маленькая Анджелина плачет, сидя за столом и разговаривая с папой по телефону. Малышка очень скучает по отцу, и ее маме это разрывает сердце.

«Куколка скучает по папе», — написала под видеозаписью модель.

В Лондоне дочке Виктории Бони приходится совсем несладко. Жизнь ребенка омрачает не только разлука с отцом, но и смена школы. С недавних пор к проблемам в новом коллективе, прибавился еще один неприятный «бонус». У телеведущей появились чересчур наглые хейтеры, которые подкараулили Анджелину у дверей образовательного учреждения и сказали, что совсем скоро лишат ее маму родительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Виктории Бони заявила — мама «некрасивая» без макияжа.

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