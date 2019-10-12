В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду наркотиков

В Москве к 7,5 годам колонии приговорили гражданку Израиля Нааму Иссахар за контрабанду и хранение наркотиков.

Как сообщает RT, 11 октября Химкинский городской суд признал виновной 25-летнюю израильтянку не только в незаконном хранении наркотического вещества, но и его контрабанде и приговорил к семи годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима.

Нааму Иссахар задержали в апреле этого года в аэропорту «Шереметьево», когда девушка ждала стыковочный рейс из Дели в Тель-Авив. Сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже девушки более девяти граммов гашиша.

Таможенникам израильтянка подтвердила, что наркотическое вещество действительно ее. По словам Иссахар, в Индии хранение такого количества гашиша не считается нарушением закона. Гашиш она положила в рюкзак давно и поэтому не вспомнила о нем, когда паковала багаж.

Защита Наамы Иссахар намерена обжаловать решение суда, акцентируя внимание на том, что в аэропорту «Шереметьево» девушка находилась в так называемой стерильной зоне и не имела доступа к багажу, и, следовательно, обвинение в контрабанде наркотиков незаконно.

«Будет подана апелляционная жалоба на приговор. Я по-прежнему считаю, что в действиях Наамы отсутствует состав преступления по статье о контрабанде», — рассказал телеканалу адвокат Александр Тайц.

По словам представителя защиты, суровость приговора шокировала израильтянку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Псковской области задержали грузовик с почти 500 кг гашиша.