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В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду наркотиков

, 10:35 66

Наама Иссахар призналась, что найденный в ее чемодане гашиш, принадлежит ей, но отрицает факт контрабанды. Защита девушки намерена Обжаловать приговор.

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Фото, видео: Instagram @_inaama, www.globallookpress.com / АГН Москва, imagebroker/Peter Carroll

В Москве к 7,5 годам колонии приговорили гражданку Израиля Нааму Иссахар за контрабанду и хранение наркотиков.

Как сообщает RT, 11 октября Химкинский городской суд признал виновной 25-летнюю израильтянку не только в незаконном хранении наркотического вещества, но и его контрабанде и приговорил к семи годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима.

Нааму Иссахар задержали в апреле этого года в аэропорту «Шереметьево», когда девушка ждала стыковочный рейс из Дели в Тель-Авив. Сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже девушки более девяти граммов гашиша.

Таможенникам израильтянка подтвердила, что наркотическое вещество действительно ее. По словам Иссахар, в Индии хранение такого количества гашиша не считается нарушением закона. Гашиш она положила в рюкзак давно и поэтому не вспомнила о нем, когда паковала багаж.

Защита Наамы Иссахар намерена обжаловать решение суда, акцентируя внимание на том, что в аэропорту «Шереметьево» девушка находилась в так называемой стерильной зоне и не имела доступа к багажу, и, следовательно, обвинение в контрабанде наркотиков незаконно.

«Будет подана апелляционная жалоба на приговор. Я по-прежнему считаю, что в действиях Наамы отсутствует состав преступления по статье о контрабанде», — рассказал телеканалу адвокат Александр Тайц.

По словам представителя защиты, суровость приговора шокировала израильтянку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Псковской области задержали грузовик с почти 500 кг гашиша.

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