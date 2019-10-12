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  4. Двое человек пропали без вести после крушения катера в Хабаровском крае

Двое человек пропали без вести после крушения катера в Хабаровском крае

, 11:02 29

Тело третьего было найдено внутри затопленного судна.

Фото: Wikimedia / Vmenkov

Спасатели Хабаровского края совместно с полицией ведут поиск двоих человек пропавших без вести после затопления катера в реке Горин недалеко от поселка Боктор. Об этом сообщает региональный МЧС.

Известно, что внутри затопленного судна было обнаружено тело мужчины. Предварительно известно, что на борту катера было три человека.

Поиски пропавших продолжаются. За последние сутки было обследовано около десяти километров береговой линии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Атлантическом океане затонуло судно с украинскими моряками на борту. 

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