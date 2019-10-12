Модель и Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина намерена в суде доказать свою верность и отцовство экс-короля Малайзии султана Келантана Мухаммада V. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка намерена обратиться в суд в России, в котором потребовать проведение ДНК-экспертизы. И если бывший супруг не явится на слушание или же откажется проводить исследование на установление отцовства, тот суд признает его биологическим отцом Леона автоматически.

Британские СМИ сообщают, что обратиться в суд Воеводину вынудил тот факт, что Мухаммад V не выполнил ее требования — отдать ей квартиру в Москве стоимостью почти сто миллионов рублей, дом в Лондоне, который оценивается в более чем 600 миллионов рублей, и ежемесячное пособие на содержание малыша — в почти два миллиона рублей.

Бывший супруг был шокирован масштабами ее требований, заявив, что он не Билл Гейтс.

«Леон в следующем году поступает в Итонский колледж или на что нужны такие огромные суммы денег для маленького ребенка?» — цитирует издание экс-короля.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, адвокаты Мухаммада V обвинили Воеводину в клевете после того, как девушка заявила, что еще во время беременности была вынуждена продать обручальное кольцо, чтобы оплатить роды их совместного ребенка в швейцарской клинике.