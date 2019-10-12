«Срочно на Евровидение»: у Глафиры Тархановой «выросла» борода

Актриса театра и кино Глафира Тарханова удивила подписчиков в Instagram неожиданными снимками. На фото она предстала в образе брутального мужчины. На красивом некогда лице девушки появилась грубая борода с проседью. Разумеется, не естественным путем. Преобразится артистке помогла художник по гриму Виктория Романовская. Ее руки видны в кадре.

«Хватит фотосессии с фотошопом устраивать. Вот реальность! Виктория, в твоих руках я без прикрас! Дон Кихот, Сирано де Бержерак… кто я нынче? Может, мне потеснить коллег мужчин, у них конкуренция поменьше? Мне идет?» — обратилась к фанатам Глафира.

Instagram @glafiratarhanova

Нельзя сказать, что увиденное оказалось приятным для всех. Многие пользователи соцсети, неготовые к смене пола любимой актрисы даже понарошку, оказались шокированы. Кто-то пригрозил Романовской покинуть ее страницу, а кто-то и вовсе указал автору поста на сумасшествие.

«Ужасно! Кажется, что „крыша“ съехала! Устали уже от всех извращенцев»;

«Больше так не делайте»;

«Господи, какой чушью вы занимаетесь. Разочарована. Отписываюсь», — написали в комментариях.

Другая половина подписчиков оценила чувство юмора Тархановой и отметила ее сходство с победителем Евровидения-2014 Томасом Нойвиртом, известным под женским псевдонимом Кончита Вурст.

«Вы сделали мой день! Настроение теперь на максимуме»;

«Глафир Тарханович, вы ли это?»

«На Кончиту Вурст слегка похожи»;

«Супер, теперь срочно на Евровидение! Я всегда знала, что вы — талант от бога», — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, Глафира Тарханова поразила фанатов «средневековым» образом.