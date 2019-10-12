«Срочно на Евровидение»: у Глафиры Тархановой «выросла» борода

Актриса театра и кино Глафира Тарханова удивила подписчиков в Instagram неожиданными снимками. На фото она предстала в образе брутального мужчины. На красивом некогда лице девушки появилась грубая борода с проседью. Разумеется, не естественным путем. Преобразится артистке помогла художник по гриму Виктория Романовская. Ее руки видны в кадре.
«Хватит фотосессии с фотошопом устраивать. Вот реальность! Виктория, в твоих руках я без прикрас! Дон Кихот, Сирано де Бержерак… кто я нынче? Может, мне потеснить коллег мужчин, у них конкуренция поменьше? Мне идет?» — обратилась к фанатам Глафира.
Нельзя сказать, что увиденное оказалось приятным для всех. Многие пользователи соцсети, неготовые к смене пола любимой актрисы даже понарошку, оказались шокированы. Кто-то пригрозил Романовской покинуть ее страницу, а кто-то и вовсе указал автору поста на сумасшествие.
«Ужасно! Кажется, что „крыша“ съехала! Устали уже от всех извращенцев»;
«Больше так не делайте»;
«Господи, какой чушью вы занимаетесь. Разочарована. Отписываюсь», — написали в комментариях.
Другая половина подписчиков оценила чувство юмора Тархановой и отметила ее сходство с победителем Евровидения-2014 Томасом Нойвиртом, известным под женским псевдонимом Кончита Вурст.
«Вы сделали мой день! Настроение теперь на максимуме»;
«Глафир Тарханович, вы ли это?»
«На Кончиту Вурст слегка похожи»;
«Супер, теперь срочно на Евровидение! Я всегда знала, что вы — талант от бога», — отреагировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, Глафира Тарханова поразила фанатов «средневековым» образом.