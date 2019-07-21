Глафира Тарханова поразила фанатов «средневековым» образом — фото

, 17:26 Фото 140

Актриса предстала на снимке в мрачном наряде верхом на лошади.

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Фото, видео : Instagram @glafiratarhanova

Актриса Глафира Тарханова опубликовала в Instagram серию новых фото. На них артистка предстала в мрачном средневековом наряде верхом на лошади. Образ звезды прекрасно дополнила широкополая черная шляпа с вуалью. Макияж Тарханова выбрала необычный – чересчур бледное лицо, ярко выраженные скулы, подведенные глаза и темный оттенок помады.

«Хочется сказки, волшебства и загадочной таинственности. У вас подобное бывает?! Что бы вы сказали, встретив такую незнакомку на прогулке?» - спрашивает у подписчиков звезда.

Instagram @glafiratarhanova

Подписчики поспешили ответить своей любимице в комментариях.

«Полюбовалась бы на такую красоту и пожелала всего самого наилучшего!»

«Испугалась и убежала бы!»

«Я бы спросил: "это вы в Громовых снимались?"» - написали фолловеры.

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Однако большинству поклонников Глафиры Тархановой очень понравился новый образ актрисы. Они сочли его неожиданным для всегда нежной и естественной на снимках знаменитости.

«Фото – бомба. Шикарно просто. Вы само очарование»;

«Ну, нифига ж себе! Прошу прощения за мой французский»;

«Суперские фото!» - восхищенно заметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глафира Тарханова распрощалась с длинными волосами.

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