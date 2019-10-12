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Брат Кейт Мидлтон признался, что страдал от психических заболеваний

, 21:33 31

Вылечиться 32-летнему Джеймсу помогли сеансы когнитивно-поведенческой психотерапии.

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Джеймс Мидлтон, младший брат герцогини Кембриджской Кейт Мидлтон, страдал от целого ряда психических заболеваний: депрессии, синдрома дефицита внимания и дислексии.

32-летний Джеймс сообщил, что перестал жить активной жизнью из-за психических расстройств.

«Я ничего не мог делать. Я не мог спать, не мог читать книги, не мог смотреть фильмы, не мог есть», — цитирует его Sky News.

Вернуться к нормальной жизни брату Кейт Мидлтон помогли сеансы когнитивно-поведенческой психотерапии. Он посещал их около года.

Джеймс добавил, что старшая сестра сопровождала его на некоторые сеансы. Сейчас мужчина чувствует себя так, будто его «возродили».

Как ранее писал 5-tv.ru, проблемы с аппетитом наблюдались и у самой Кейт Мидлтон. Причиной стала ее ссора с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

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